鄭麗文台南挺謝龍介：年底選戰勢在必得

中評社台北3月15日電／國民黨主席鄭麗文15日上午到新營黨部參加新春團拜，台南市的黨籍年底選舉團隊一一就位，強調年底選戰勢在必得，台南市長參選人謝龍介強調只做1任4年的政見，已令民進黨初選期間2派支持者左右為難。國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝建議，面對民進黨的台南市長參選人陳亭妃，黨部不只要在網路空戰，還要全面布樁打陸戰。



中時新聞網報導，鄭麗文表示，自己小時在台南長大，念北區的寶仁國小與東區的後甲國中，對台南有深厚感情，民進黨執政30多年來，台南市卻淪為黑金、貪污城市，十分痛心，高喊這次謝龍介再披國民黨戰袍出征，“勢在必得，一定當選”。



她認為，台灣的景氣只集中在高科技產業，傳產與農業都苦哈哈，看不到明天，是執政者該思考解決的事情。更舉近期媒體民調國民黨支持度超越民進黨，高喊是民進黨的死亡交叉。



“台南起風了！”謝龍介認為，台南是全台最挺民進黨的城市，鄉親給民進黨執政了33年，卻惹出弊案叢生，失去人心，連自己只作1任4年的主張，也被綠營拿來黨內鬥爭。



謝龍介表示，民進黨初選前，陳亭妃支持者向他透露一旦無望出線，“要選只作4年的，不選作8年的”。最後初選陳亭妃勝出，換成林俊憲的樁腳向他透露“寧等4年，不等8年”可見綠營內部的派系分歧嚴重。



“台南市30年該換黨做做看。”鄭麗文高舉謝龍介的手強調年底選舉勢在必得，換黨執政可讓台南黑金政治變乾淨。最後並與台南市選舉團隊合影。



蔡育輝表示，黨中央話說得漂亮，但選舉不能只靠網路、空戰喊話，面對陳亭妃對手，更需要全面布局，以樁腳當坦克車打陸戰。