美以軍事打擊伊朗波及美農業生產

中評社香港3月15日電／自美國和以色列對伊朗發起軍事打擊以來，中東緊張局勢持續升級。不少美國農場主及農業從業者擔心，中東衝突導致美國農產品市場價格波動，衝擊新一年的春耕計劃，或將嚴重影響美國今年的農業生產和農場收成。



目前正值北半球春耕季節。路透社援引美國肥料研究所的數據報導，美國化肥嚴重依賴進口，在部分年份，全年使用的尿素肥料約有一半來自進口。當前，美國農場春耕所需的尿素供應短缺約四分之一。



新華社報導，霍爾木茲海峽承擔了全球約三分之一的海運化肥貿易。美以襲擊伊朗後，全球貿易遇阻，導致全球化肥價格上漲了三分之一。有分析師指出，一些原本計劃運往美國的化肥會因為其他地方買家出價更高而運往其他地區。



路透社報導顯示，當前美國化肥到港價比全球價格要低100美元以上。這意味著部分即將到港的船只可能會轉向價格更高的目的地或直接轉口以獲取更多利潤。



當前，美國國內農產品價格開始上漲，芝加哥商品交易所的大豆、玉米和小麥期貨價格均已漲至近期高位。不少農場紛紛將去年因價格低迷而囤積的玉米和大豆等農產品出售給乙醇生產商或大型跨國糧食企業。



不過，分析師認為，糧價短期上漲並不足以抵消美以對伊朗發起軍事打擊給美國農民帶來的損失，特別是很多大型糧企已幾乎用盡在美國的儲糧設施，很難繼續進行大宗採購。農戶擔心，受多重因素影響，美國糧食市場價格波動將會加劇，給今後的經營帶來更多不確定性。