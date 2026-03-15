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台東部海域規模5.4極淺地震 18縣市有感
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2026-03-15 17:14:35
中評社台北3月15日電／台灣氣象署地震報告指出，15日16：14發生芮氏規模5.4地震，震央在宜蘭縣政府南南東方49.6公里，位於台灣東部海域，地震深度23.2公里。
《中時新聞網》報導，各地最大震度花蓮、宜蘭4級，新北、桃園、南投、台中、台北、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義2級，基隆、台東、竹市、嘉市、台南、高雄1級。
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