郭正亮：伊朗地下工廠導彈和無人機產能驚人

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月15日電／美伊戰事進入第三周，目前美國正向中東地區增派數千名美軍與更多軍艦，而伊朗也在霍爾木茲海峽加強軍事部署。儘管多個國家試圖斡旋結束戰事，不過伊朗態度更趨強硬，表示美以空襲停止前一律拒絕談判。前“立委”郭正亮15日則指出，伊朗仍在地下工廠大量生產導彈和無人機，還有底氣繼續打。



據《中時新聞網》報導，郭正亮15日在網路節目《風向龍鳳配》中指出，美國跟以色列戰略判斷錯誤。第一，以為斬首就會導致伊朗內部政變，不論是人民推翻，或是革命衛隊和國防軍不合，甚至革命衛隊內部動亂，結果通通沒有發生。第二，美國以色列以為把伊朗的軍事設施都打光了，伊朗頂多一個禮拜就會投降，結果反而不是，伊朗分散式的作戰模式回擊，把不對稱作戰發揮到極致。



外界好奇，到底伊朗可以用無人機打多久？郭正亮指出，伊朗大型地下工廠有8個，因為伊朗已經被制裁隔絕46年，它發展這一套地下工廠系統搞了大約有35年，坦白講這樣的基地大到什麼程度大家都不曉得。我們台灣說我們有很多座超過3千公尺以上的高山，伊朗超過4千公尺的高山、超過6百座，平均是100米以下的深度，那美國最大的鑽地彈GBU-57，鑽地深度是60公尺，還打不到。



郭正亮分析，美國估計，伊朗若用戰時的角度來生產，一個月有能力生產3百顆導彈，無人機一個月可做3千架，那伊朗無人機的庫存有8萬架，飛彈大概有2300枚，這都是美國的數字，而伊朗現在也很節制，現在大概一天出動500架無人機然後加上導彈。所以按照庫存量加上伊朗持續生產武器，伊朗還可以打上一陣子。