方舟：新時代一國兩制實踐需有新突破

一國兩制研究中心研究總監方舟(中評社資料圖） 中評社北京3月17日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議3月12日表決通過了關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議，決定批准這個規劃綱要。一國兩制研究中心研究總監方舟就此接受中評社記者專訪表示，綱要在關於港澳的論述中提到“融入和服務國家發展大局”，增加並強調“服務”二字，這一變化對香港提出了更高的要求，也體現出新時代“一國兩制”實踐需要有新突破。希望香港在融入之外，利用自身優勢為國家在新形勢下的發展做貢獻。



方舟指出，“十五五”規劃綱要對港澳未來五年的發展有專門闡述。在原則性要求中，明確指出要“提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展”。方舟認為，在完善香港保障國家安全的法律和制度後，國家對香港在政治上最重要的要求就是要提升治理效能。雖然香港最新的《施政報告》也提出了一些新措施，例如建立“部門首長責任制”，利用AI提升政務效能等，但未來提升香港的治理效能還需要更多的“頂層設計”，包括如何完善香港的政治問責制，建立有效的香港政治人才培養體系，實現高效市場和有為政府的結合等等。



方舟表示，在“促進經濟社會發展”方面，綱要所強調的“鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位”和“支持香港建設國際創新科技中心”都極為重要。



方舟認為，“十四五”時期，國家曾提出香港要建設的“八大中心”，但它們在重要性上其實有所差別，可以分為三個層次。從國家角度看，香港當前最重要的功能是國際金融中心，在這方面具備所有內地城市都缺乏的條件。同時，在中央將科技自立自強放在前所未有重要性的背景下，國家也非常注重香港國際創新科技中心的建設。因此在“八大中心”中，鞏固提升國際金融中心和建設國際創科中心是國家最看重的任務。第二層級是如何提升傳統具有優勢的航運和貿易中心地位，這兩個中心也是在《基本法》中列明的。隨後才是另外的四個中心，更多是起錦上添花的作用。