專論：美以伊衝突下的台灣危局與統一契機

伊朗的戰火，無情戳穿了台灣島內某些勢力精心編織的“安全幻夢”。(資料圖) 中評社香港3月16日電（評論員 丁乙）當美以伊衝突的硝煙瀰漫中東，台灣正經歷一場由外而內的全面生存危機。這場遠隔重洋的戰火，以其烈度與廣度，無情戳穿了台灣島內某些勢力精心編織的“安全幻夢”，將台灣置於政治、經濟、能源的多重險境中，卻也在危局中意外開啟了兩岸關係歷史性轉圜視窗。



一、戰略幻夢的快速破產



美國深陷中東泥潭，其全球戰略資源被急劇消耗，亞太再平衡淪為紙上談兵。台灣當局長期依賴的“美國安全承諾”在現實面前顯露出戰略耗材的本質——對台軍售遲滯、聯合演訓縮水，“協防台灣”的承諾在五角大樓的預算表上淪為可隨時犧牲的籌碼。當特朗普即將訪華的消息震動國際政壇，更揭示出美國對華戰略的實用主義本質：商人總統的算盤裡，台灣的分量遠不及中東油井與大陸市場。這種戰略模糊性的加劇，使“倚美謀獨”的民進黨當局陷入前所未有的孤立。



島內政治生態隨之劇烈震盪。“抗中保台”的敘事在能源斷供的警報聲中顯得蒼白無力，社交媒體上“美國靠不住”的聲浪持續高漲。最新民調顯示，18－35歲青年群體對“台獨”的支持率較三年前驟降12個百分點，藍綠陣營圍繞能源安全與兩岸政策的攻防日趨白熱化。國際社會對台灣的關注度被中東危機稀釋，洪都拉斯等國的“斷交潮”餘波未平，台灣當局拓展“國際空間”的嘗試在聯合國2758號決議的銅牆鐵壁前屢遭挫敗。



二、經濟命脈的系統性崩解



作為典型的外向型經濟體，台灣正承受“三重絞殺”。能源成本飆升引發輸入性通脹海嘯，95%的能源依賴進口結構，在霍爾木茲海峽危機中被無限放大。當布倫特原油突破每桶100美元大關，台灣的石化、鋼鐵等高耗能產業首當其衝，中小企業倒閉數量同比激增40%。更致命的是半導體產業的“阿喀琉斯之踵”——台積電等晶圓廠占全島用電量9%，而天然氣發電占比近半的能源結構，使每座晶圓廠都成為懸掛在輸氣管線上的達摩克利斯之劍。全球客戶已啟動“中國＋1”供應鏈重組計劃，蘋果、英偉達等巨頭將28納米以下成熟製程訂單，加速轉移至大陸中芯國際，台積電股價三個月內蒸發1.2萬億新台幣市值。



金融市場的恐慌情緒持續蔓延。台股加權指數跌破萬六關口，新台幣匯率創三年新低，外資單月淨流出規模創2008年金融危機以來新高。製造業採購經理人指數（PMI）連續五個月低於榮枯線，青年失業率攀升至14.7%的歷史峰值。當高雄港的貨輪開始空置，桃園機場的貨運量腰斬，台灣引以為傲的“亞洲四小龍”光環更加褪色。

