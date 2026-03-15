你來我往欲停難停　六問美以伊戰事走向

中評社北京3月15日電／美國和以色列對伊朗軍事行動已進入第三周。伊朗伊斯蘭革命衛隊15日確認發起第53波攻勢，使用高超音速導彈和無人機攻擊了位於阿聯酋的美軍基地，並表示將持續擴大對美以的強力回擊。



新華社報導，專家認為，衝突各方正呈現新的戰術策略和角力焦點，戰事持續升級外溢，引發相關方國內政局變化，也更強烈衝擊全球。有國際媒體認為，美以伊戰事進入到“新階段”，衝突長期化風險有增無減，美國正越來越接近“下一個戰爭泥潭”。



有幾個問題關乎戰事走向。



（一）目前戰況如何



戰事持續，各方人員傷亡擴大，消耗擴大，戰術層面有調整。



伊方統計顯示，美以行動已致伊朗1300多名平民喪生。美媒披露，至少13名美軍人員死亡、約200人受傷，而實際傷亡人數或更高。



美國方面13日稱，伊方逾1.5萬個目標遭打擊、導彈數量“減少90%”。伊朗稱，已摧毀70%的美軍中東基地、近10部雷達。雙方互不證實對方說法。



隨著戰事持續，各方對軍事投入和作戰戰術作出調整。尤其是伊朗正以“持久戰”為目標推進“非對稱作戰”。



卡塔爾半島電視台指出，伊朗如今更傾向於“盯準美方關鍵軍事設施”的“精準打擊”，同時還瞄向中東地區“與美以有關的經濟金融機構”等對方“痛點”。



另外，伊朗正強化與地區內“抵抗之弧”力量的協同發力。伊朗與黎巴嫩真主黨12日首次“協同打擊”以色列，伊拉克“伊斯蘭抵抗組織”已發動300多次襲擊。

