快評：十五五佈局兩岸　融合促統展新局

中評社快評/福建省台灣研究會、中評智庫基金會日前在福州共同主辦“十五五”規劃對兩岸關係的影響”思想者論壇，十名來自福建、香港的智庫專家學者對十五五規劃涉台影響進行深入解讀與研判。與會專家學者認為，“十五五”規劃作為國家基本實現社會主義現代化夯實基礎的關鍵藍圖，對兩岸關係的影響深遠且具戰略意義。



首先，“十五五”規劃彰顯了以戰略定力應對台海風險的信心。與會專家指出，大陸經濟體量與科技實力的躍升，直接轉化為解決台灣問題的能力與自信，其發展的確定性將有效對沖外部干預和島內政局變化帶來的不確定性。規劃中堅決打擊“台獨”分裂勢力的表述，體現了反對分裂、維護主權的堅定意志，確保台灣問題不會成為民族復興進程中的破口。



其次，規劃推動兩岸融合發展進入提質增效的新階段。從過往的“政策惠台”邁向“制度融台”，從“物理聚集”轉向“化學融合”成為共識。規劃明確提出落實台灣同胞同等待遇，深化教育、醫療、社會保障等領域合作，旨在將融合發展從願景落實為可持續的制度安排，讓台胞台企更深度融入大陸新發展格局，共享現代化紅利，厚植和平統一的社會基礎。



再者，福建作為兩岸融合發展示範區，應發揮敢為人先的精神，在制度創新、治理探索上尋求突破，打造“兩岸共同市場”與“兩岸共同社會”的樣板。透過基礎設施聯通、產業協同及文化工程建設，不僅要增強對台灣同胞的吸引力，更要在融合進程中探索“兩岸共同治理”的新模式，強化“一家人”的認同感。

