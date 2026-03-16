伊朗：從未請求美停火　重返談判桌意義有限

伊朗外交部長阿拉格齊（資料圖） 中評社香港3月16日電／伊朗外交部長阿拉格齊15日接受美國哥倫比亞廣播公司一檔節目採訪時表示，伊朗從未請求美國停火，甚至沒有請求談判。伊朗將繼續自衛，“無論多久”，直到美國總統特朗普認識到這是一場“無法獲勝的非法戰爭”。



新華社報導，阿拉格齊指出，是美國和以色列挑起這場戰爭，伊朗只是自衛。他強調，此前與美國談判經歷不佳，重返談判桌意義有限。“我們看不出有什麼理由應該同美國人談，因為當他們決定襲擊我們時，我們正在同他們談判，這已經是第二次了。”



阿拉格齊這番話是對特朗普言論的回應。特朗普14日接受美國全國廣播公司電話採訪時稱，伊朗已準備為停火進行談判，但他尚未準備好達成協議，“因為條款還不夠好”。



據伊朗外交部發佈的消息，阿拉格齊在採訪中還表示，伊朗只打擊美方目標，而美國利用鄰國領土襲擊伊朗，伊朗不能坐視不理。



就霍爾木茲海峽通航事宜，阿拉格齊披露，一些國家已同伊朗接觸，希望本國船隻能夠安全通過霍爾木茲海峽。他說，伊朗願意與這些國家談判，最終決定將由伊朗軍方作出。



就伊朗核計劃，阿拉格齊指出，在美以發動戰爭前，伊朗在同美國的間接核談判中已經作出巨大讓步，提出願意稀釋豐度為60%的濃縮鈾，以此表明伊朗無意尋求核武器。



他說，伊朗核材料目前被埋在核設施廢墟下，伊朗暫不打算取出。若將來需要取出，將在國際原子能機構監督下進行。