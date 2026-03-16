伊朗最高領袖穆傑塔巴重申“將向敵人索賠”

穆傑塔巴（資料圖片） 中評社香港3月16日電／伊朗最高領袖穆傑塔巴在社交媒體“電報”的賬號15日深夜發布消息，重申伊朗無論如何都“將向敵人索取賠償”。如果敵人拒絕賠償，伊朗將沒收相應價值的資產；如果無法沒收，伊朗將摧毀同等價值的資產。



另據科威特媒體報道，穆傑塔巴在二月底美國襲擊伊朗軍事行動中腳部受傷，在俄羅斯總統普京的安排下，到莫斯科療傷。