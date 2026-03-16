德國外長：沒必要參與霍爾木茲海峽護航

中評社香港3月16日電／德國外交部長瓦德富爾15日對歐盟護航行動可能擴大至霍爾木茲海峽表達懷疑，認為德國沒必要參與其中。



瓦德富爾當天接受德國電視一台採訪時表示，對於歐盟“盾牌”護航行動範圍可能擴大至霍爾木茲海峽以提升安全保障，他“高度懷疑”，這項原本部署在紅海等海域的行動迄今“不夠有效”。



新華社援引報導，瓦德富爾說，衹有當軍事衝突“從根本上得到解決”時，安全才能得到保障。涉及維護海上航道安全，歐洲始終提供建設性支持，“但我既未看到迫切的必要性，更不認為德國有必要參與其中”。



他補充說，德方要求美國和以色列保持信息共享，明確告知對伊朗軍事行動還有哪些具體目標，“然後與我們共同探討如何結束這場戰爭”。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。受戰事影響，霍爾木茲海峽航運幾乎完全中斷。



據美國《華爾街日報》15日獨家報導，美國政府打算近日宣佈組建所謂霍爾木茲海峽“護航聯盟”。美方知情官員稱，一些國家同意為通行這一國際石油海運關鍵航道的船隻提供護航。不過，護航行動是否在美以與伊朗停火前就開始，仍在討論中。



這篇報導說，白宮拒絕就此消息置評，“護航聯盟”宣佈時間可能因戰場形勢而變化。對於在停火前就參與護航，考慮到個中風險，許多國家持保留態度。



同一天，伊朗外交部長阿拉格齊接受美國媒體採訪時說，一些國家已同伊朗接觸，希望本國船隻能夠安全通過霍爾木茲海峽。他說，伊朗願意與這些國家談判，最終決定將由伊朗軍方作出。