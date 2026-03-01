陳倩羚談十五五：港澳迎接新機遇新挑戰

中評智庫副研究員、中評社研究部副主任陳倩羚（中評社 束沐攝） 中評社香港3月17日電（記者 束沐）中評智庫副研究員、研究部副主任陳倩羚在首屆“香港中國學術·中評圓桌”論壇上表示，“十五五”規劃涉港澳章節的部分，除了對其自身發展進行充分賦能外，還在新的歷史階段，就港澳如何更好地融入與服務國家發展大局、應對外部風險，提出了更高的期待與要求。



陳倩羚表示，“十五五”規劃為國家未來五年的發展制定了宏偉藍圖與總體思路，是中國開創社會主義現代化建設新局面的行動綱領。“十五五”規劃的戰略部署不僅著眼於宏觀的國家層面，同時也具體落實到對各個細分領域的展望與指引。從“十五五”規劃中，我們既能看到國家未來前行奮進的大目標與大方向，也能看到在這趟現代化的新征程中港澳所面臨的新機遇與新挑戰。



第一，“十五五”規劃中國家現代化建設的主要著力點，與港澳革新破局的關鍵環節基本一致，乘著“十五五”時期國家發展的東風，港澳將能開拓更廣闊的發展空間與可能。



她表示，港澳經濟目前所面臨的最大瓶頸，皆是經濟結構過於單一、缺乏新的增長動源。要跳脫出現有困境，港澳就必須在持續強化原有優勢產業的基礎上，根據自身的特質所長積極拓展具發展前景的新興產業。“十五五”規劃涉及港澳專章的部分就此提出對症下藥的解方：對應到香港，就是要加快建成國際創新科技中心；對應到澳門，則是提升中醫藥大健康、特色金融、高新技術、會展商貿等產業的競爭力。



上述港澳的發展戰略與重心，皆恰恰與“十五五”規劃中國家追求高質量發展、加快科技自立自強的目標不謀而合。中國當下的經濟發展，早已不再以高速增長為優先考慮，如何以創新為引擎驅動傳統產業提質升級、培育壯大新興與未來產業，才是接下來部署建設現代化產業體系、發展新質生產力的主要抓手。而港澳在此過程中，除了能發揮其獨特優勢大有作為外，還能捕捉到龐大機遇與國家實現同步飛躍。



港澳雄厚的基礎研究實力、龐大的海內外頂尖人才庫、以及與全球高度接軌的學術標準，可為國家在科研層面，尤其在關鍵領域實現技術突破、達到甚至超越國際最前沿水平提供有力支持，助力國家建設科技強國的目標。與此同時，港澳也能利用國家支持新質生產力發展的政策紅利，借力國家在AI人工智能、低空經濟、航天經濟、腦機接口等重點新興領域的密集資源投入，加快創科產業與高新技術產業的發展壯大、促進自身產業結構優化升級，並形成強大的拉力令港澳成為國際高端人才集聚高地。



第二，“十五五”規劃著重從全局出發確立港澳的定位，強調港澳不僅需融入、還需更積極地服務國家發展大局，在“十五五”時期的新階段肩負起更重要的歷史使命。



她指出，“十五五”規劃綱要草案，除了一如既往地強調港澳要融入國家發展大局，加強與內地在經貿、科技、人文等多個層面的合作外，還進一步對港澳提出了更高的期待，冀望港澳未來能以更主動的姿態，在國家邁向現代化的關鍵期承擔起更重要的功能與任務。“十五五”規劃不僅著眼港澳自身的長治久安與繁榮穩定，同時也關注港澳如何與其他內地城市合作互補以形成協同效應，並作為其中一塊拼圖以自身力量參與擘畫國家現代化建設的宏偉藍圖。



一方面，港澳未來需建立更宏觀的區域發展思維，將自身發展置於粵港澳大灣區發展的整體格局中。目前，港澳與灣區內其他內地城市的“硬聯通”已經相對成熟，港珠澳大橋、香港高鐵段以及近年來新增的蓮塘、香園圍等多個跨境口岸，大大縮短了三地之間交流往來的時間成本；但三地之間若要形成一個聯繫更加緊密的有機整體，則需要朝著優化規則銜接與機制對接的“軟聯通”、以及拉近三地居民之間情感距離的“心聯通”進一步縱向深化。經濟上，港澳要與灣區內其他內地城市加強產業分工協作，形成更有序互補、整全一體化的產業矩陣體系；文體旅上，三地應更多以粵港澳大灣區的共同品牌承辦大型盛事，並在持續深入的交流合作中破除制度壁壘；民生上，則需進一步健全灣區內從跨境工作、求學、生活到養老的全方位政策支援系統，讓三地居民之間的聯結紐帶更加堅韌，並形成“同為大灣區人”的共同體意識。



另一方面，港澳需站在國家整體利益的高度，因應國家現代化的需要，釋放自身獨特優勢的最大效益，更好地發揮“超級聯繫人”與“超級增值人”的關鍵角色。港澳“背靠祖國、聯通世界”的得天獨厚優勢，令其過去幾十年來在中國打開國門、擁抱世界的過程中享受到巨大的發展紅利。接下來，港澳要逐步跳脫出作為“受惠者”的認知，更多地以“貢獻者”的定位與標準要求自己，積極利用自身所長，配合“十五五”規劃中國家擴大高水平對外開放的任務。作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港應進一步拓展與內地金融市場之間的互聯互通機制，透過增加在港發行人民幣債券、促進人民幣跨境交易在港進行等途徑，有力推進人民幣國際化的進程。而澳門則應繼續強化連接中國與葡語國家的橋樑角色，促進兩者在商貿、文化等各個領域的交流合作，並提升中國在葡語國家共同體之間的影響力。最後，港澳兩地作為國家面向世界的重要窗口，都應更努力地將自身打造為內地企業“出海”的橋頭堡，協助內地品牌打響國際知名度，同時在高質量共建“一帶一路”的過程中彰顯更突出的平台功能。

