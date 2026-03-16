伊拉克首都國際機場遭火箭彈襲擊　5人受傷

中評社香港3月16日電／伊拉克安全部門15日說，首都巴格達國際機場及其周邊區域當晚遭火箭彈襲擊，造成5人受傷。



伊拉克聯合行動指揮部下屬安全媒體中心負責人薩阿德·馬安發表聲明說，當地時間19時左右，巴格達國際機場及其周邊遭到5枚火箭彈襲擊，4名機場工作人員及1名工程師受傷。



新華社報導，聲明還說，襲擊發生後，安全部隊立即展開搜查行動，在巴格達西南部拉德瓦尼亞地區的一輛汽車內查獲了火箭彈發射裝置。相關部門已加強受襲區域的安全警戒。