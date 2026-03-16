大公：危中有機，鞏固財富“超級安全港”

中評社香港3月16日電／大公報今天社評說，全國兩會圓滿閉幕，“十五五”規劃綱要正式公布，香港各界正在形成學習貫徹兩會精神和“十五五”規劃的熱潮，各界前所未有地認識到，融入國家發展大局既是由治及興必由之路，更是香港發展的巨大機遇。當前內外環境都發生深刻變化，近期中東戰事導致杜拜資金大逃離，全球資本加速向東聚集，這為香港帶來新的啟示。如何用好發展紅利、安全紅利、制度紅利，積極作為，在“十五五”期間強化國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心等功能，鞏固全球資金“超級安全港”，將關乎香港未來整體競爭實力。



社評說，中東戰火持續，霍爾木茲海峽的硝煙不僅嚴重擾動全球能源供應格局，更嚴重打擊杜拜苦心經營的“資本避風港”形象。這座曾以零稅收優惠、標榜“政治中立”吸引全球資本的城市，在戰爭的壓力測試下迅速暴露短板：一周內房地產交易額暴跌近五成，豪宅折價拋售現象屢見不鮮，領空臨時關閉導致黃金等貴重資產流轉受阻，信心出現危機。鑒於中東戰事仍未落幕，預計資金外流的趨勢還將持續，這也為全球敲響了警鐘。



香港是高度外向型經濟體，地緣政治危機難免會對香港經濟形成一定衝擊，但危中也有機，香港作為全球財富管理中心和“安全港”的優勢，在中東動盪中反而得到凸顯。財政司司長陳茂波早前表示，香港已提前備足各項應對預案，將小心處理避險資金流入，確保金融市場穩定運行。事實上，香港的底氣源於多重無可取代的優勢：穩定的政治環境築牢發展根基，健全的法治體系為資本權益提供堅實保障，開放自由的金融市場實現與全球無縫聯通，更有強大祖國作為最堅實的後盾，為香港應對各類風險挑戰提供全方位支撐。



杜拜的遭遇有如一面鏡子，為香港發展提供了深刻啟示。國安港安家安，必須跳出“單一靠優惠政策吸引資本”的思維定式，堅持統籌發展和安全，將自身發展深度嵌入國家“十五五”規劃大局，主動對接國家發展需求，助力全球資本精準對接內地人工智能、新能源、生物科技等戰略性新興產業賽道，實現“避險保值”與“增值賦能”的雙重目標。這既是香港破解發展瓶頸、突破增長困境的關鍵之舉，更是踐行“一國兩制”實踐、彰顯制度優勢的必然要求。



社評說，融入國家發展大局，從來不是空洞的口號，而是香港各界的廣泛共識和自覺行動。在行政長官的帶領下，早前成立的“十五五”規劃預備小組已正式轉為“香港五年規劃編制小組”，正全速推進香港首份五年規劃的編制工作，預計於今年內完成，為香港全面對接國家“十五五”規劃繪就清晰藍圖、明確具體路徑。政府各部門主動作為、協同發力，形成推動發展的強大合力。財政司司長近期密集面向各界解讀“十五五”規劃為香港帶來的重大機遇，明確香港可對接國家發展的重點領域和發力方向；保監局立足香港保險業的獨特優勢，主動部署未來發展重點，提出推動專屬自保公司落戶、拓展非內地訪客業務等具體舉措，引領保險業深度融入國家發展大局。



社評說，天下大勢，穩則興、亂則衰。國家長期堅持和平發展，為香港提供了穩定的發展環境；“一國兩制”的獨特優勢，讓香港成為聯通內地與世界的“超級連接器”。當前，香港正處於前所未有的發展機遇期，只要各界凝聚共識、攜手同心，善用發展紅利，築牢安全屏障，深化制度優勢，就一定能鞏固全球財富“超級安全港”地位，在“十五五”期間書寫高質量發展新篇章。