許正宇：港金融穩固　吸引家辦落戶

中評社香港3月16日電／中東局勢持續緊張，財經事務及庫務局局長許正宇（圓圖）表示，對香港而言有危亦有機，最近有海外資金因應現時局勢變化，正考慮更多元化的配置資產。不少律師行或銀行等都收到查詢，稱家族辦公室或財富管理業務對香港有興趣。



據大公報報導，許正宇昨日出席商業電台節目時說，香港作為金融中心的穩定性、安全性和成熟度，比起以往任何時候更加穩固；特區政府作為監管者，會確保結算、交易等安排暢順運作。面對時局紛亂，他希望向全世界發出強烈信息，即香港是最穩定、最安全，也是理想的資產管理平台及中心。



財庫局將於本月23至24日舉辦第四屆“裕澤香江”（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇，許正宇透露，部分中東家族已經抵達香港，希望瞭解香港在資產管理業務方面的相關服務。



最新研究指出，截至去年底，香港單一家族辦公室（SFO）數目已突破3380間，兩年間增長逾20%，其中半數資產規模在5100萬美元以上。這一持續增勢，正反映香港在日益複雜的全球局勢中，以穩定與安全，吸引更多家族視香港為財富傳承的樞紐。



對接“十五五” 鞏固資管中心地位



許正宇日前發表網誌指出，特區政府銜接國家“十五五”規劃，陸續推出多項吸引全球家辦落戶的政策，鞏固並提升香港作為國際金融及資產管理中心的地位。



另方面，伊朗持續封鎖霍爾木茲海峽，導致石油運輸受阻，國際油價飆升。許正宇指出，能源是重要的經濟發展元素，無論石油價格如何變動，也會對金融市場和未來的經濟預測造成影響。他說，香港市場目前運作暢順，特區政府也會確保市場有效運作。