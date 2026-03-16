港人復活節放棄歐洲遊　報內地團增加五成

很多港人趁復活節假期報團外遊，有旅行社表示，今年內地團報名較去年多五成。大公報 中評社香港3月16日電／復活節假期是港人外遊旺季，受中東局勢持續緊張影響，本港不少旅行社調整復活節旅行團安排，取消或調整需經中東轉機的線路。有市民因中東局勢緊張、燃油費上調而放棄歐洲遊；有市民則認為搭高鐵到內地遊玩性價比更高。



大公報報導，有旅行社表示，今年復活節假期，港人報團到歐美、地中海等地的意願大幅下降，相關線路報團人數較去年同期減少兩至三成，而內地旅遊團報團人數則較去年多約五成。



復活節假期將至，不少港人計劃外遊行程。大公報記者昨日在銅鑼灣恒隆中心多家旅行社所見，不少市民到場查詢復活節旅遊團情況，當中較多人查詢北京、武漢、張家界等內地目的地的線路。



武漢江西成首選 多團爆滿



記者以顧客身份向旅行社查詢，發現不少旅行社調整了復活節線路，部分需經中東轉機的線路被調整或取消。中旅社職員表示，因中東局勢不明朗，考慮到安全問題及不確定性，已基本取消英國、中東等需經中東轉機的旅行團，推薦已成團的內地線路，並舉例湖北、桂林、張家界等線路，滿10人即可成團，每團最多20人。大航假期則推薦經北京轉機的東歐、西歐線路，避開中東轉機路線，職員又提到，武漢、江西等內地城市因價格實惠、來回便捷，成為市民復活節旅遊的首選，很多團已爆滿。



美麗華旅行社職員推薦荷蘭直飛八日團，提到該團因避開中東轉機路線，目前僅餘3個名額；而英國等其他需經杜拜轉機的歐洲團，雖已成團但尚未滿員。對於多間航空公司陸續調升燃油附加費，美麗華職員表示，燃油附加費包含在旅遊團費中，但具體費用以出機票當天的價格為準，實行多退少補，價目表上標註的費用僅為參考當日的標準。



市民郭先生昨日到旅行社查詢復活節旅行團情況。他說，早前曾計劃請假，自製十日復活節長假，跟團到歐洲遊玩，惟中東局勢突變，而大部分旅行團需到中東轉機，擔心影響行程，加上航班燃油附加費，降低了他前往歐洲的意願。他最新計劃在復活節假期報團前往韓國遊玩。



不少港人選擇趁復活節假期到內地遊玩。市民張女士表示，早前已去過歐美國家遊玩，便計劃在復活節期間前往廣西桂林遊玩4至5天，又笑言“現在燃油費這麼貴，坐高鐵前往鄰近城市遊玩放鬆是一個不錯的選擇。”



內地無假期 景點體驗較佳



大航假期有限公司銷售部總監陳俊傑接受記者訪問時表示，受燃油費上調及中東轉機安全顧慮雙重影響，市民報團到歐美、地中海等地的意願大幅下降，相關線路報團人數較去年同期減少兩至三成，亦有部分已報團旅客選擇轉團。而內地線路報團量迎來爆發式增長，該公司今年復活節期間的內地線生意，較去年同期增長約五成。



陳俊傑解釋，復活節為香港公眾假期，內地並無對應假期，景點遊玩體驗更舒適，且3月尾至4月頭正值武漢櫻花、西藏、新疆等內地線路的旅遊旺季，進一步帶動出行需求。但他坦言，業界亦擔憂油價長期高企，會減少長途旅行團的生意。



旅遊促進會總幹事崔定邦昨日表示，復活節假期出境團已出現爆滿情況，其中前往雲南、上海、杭州等內地中距離目的地的線路尤為受歡迎。他估計，復活節假期外遊的市民，約六、七成是前往內地，並以高鐵出行為主，料今年港人赴內地的高鐵團數量，較去年會有增長。