亞洲電影大獎頒獎禮　章子怡獲大獎

章子怡榮獲“卓越亞洲電影人大獎”。（香港文匯報） 中評社香港3月16日電／第19屆亞洲電影大獎頒獎典禮昨晚在西九文化區戲曲中心舉行。亞洲電影大獎學院今年改以莊嚴簡約方式頒發特別獎項，以肯定電影人的卓越貢獻。內地女星章子怡榮獲“卓越亞洲電影人大獎”、內地男演員劉昊然奪得“AFA新世代獎”、劉俊謙膺“亞洲飛躍演員獎”，昨日他們出席頒獎典禮，並分享得獎喜悅。



香港文匯報報導，昨晚內地名導賈樟柯向章子怡頒發“卓越亞洲電影人大獎”。章子怡在後台受訪時談到得獎感受表示很開心，因為對她來說這是一個非常重要的獎項，這是她繼《一代宗師》獲最佳女主角獎後再次得獎，今次的分量重了很多，但心情更加放鬆。說到她跟香港的緣分很深，今次再來港有何感覺？章子怡說：“日前出席香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮，當時接受香港媒體訪問，之前面對香港傳媒都很緊張，因有很多‘狗仔隊’，但現在都不見了，都是好事。今次與傳媒都有交流，未有任何障礙，大家都很友善，問題都在電影之上，讓我放鬆很多。”



曾演出很多不同角色的她，透露想演現實主義，有關活在當下及深情的角色，並透露即將要開始拍戲工作。談到導演與演員較喜歡哪一樣？章子怡說：“若可以選擇，做演員最想遇到有靈魂、有趣的角色，若做導演工作，是被要求的，亦蠻有意思的，不過同時做編、導、演會很辛苦，像精神分裂般，因要一邊演一邊看畫面會很辛苦，但若有好劇本都會試試。”

