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國際油價再度突破每桶100美元
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2026-03-16 10:29:36
中評社香港3月16日電／由於美國和以色列襲擊伊朗導致地緣緊張局勢持續，國際原油期貨價格15日晚開始新一周交易時再度突破每桶100美元關口。
新華社報導，截至美東時間15日晚7時50分，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格最高升至每桶101.32美元；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格一度升至每桶106.17美元。
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