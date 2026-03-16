德媒：美伊戰事令化肥漲價　危及全球糧食安全

中評社香港3月16日電／德國《法蘭克福匯報》網站日前發表題為《世界正面臨一場化肥危機》的文章說，美國和以色列對伊朗戰事爆發以來，在全球關注石油短缺的同時，化肥市場也在失衡。這場戰事可能危及全球糧食安全。



文章說，全球大約三分之一的化肥貿易量以及近一半的硫磺出口要經過霍爾木茲海峽。根據市場研究機構克普勒公司的數據，近期有21艘貨船滯留在海灣地區，這些船隻總共裝載了近100萬噸化肥。自從霍爾木茲海峽航運受阻以來，化肥價格迅速上漲。尿素價格一周內上漲約30%，創2022年以來最高水平。



新華社援引報導，文章說，在北半球許多地區，耕作季已經開始，作物正在生長，正是最需要施肥的時候。國際能源研究機構安迅思公司化肥分析師克里斯·弗拉霍普洛斯說：“對農民來說，這場戰爭發生在最糟糕的時間。”農民現在面臨幾個選擇：承擔更高的化肥價格、減少或放棄使用化肥、改種其他作物。



此外，化肥市場具有明顯季節性，並且基本按照“即時供應”模式運行。化肥通常是根據農業種植日曆購買和運輸，而不是提前大量囤積。



弗拉霍普洛斯認為，化肥價格上漲會提高農業生產成本，並可能影響農民的種植決策，尤其是在北半球，正值播種季節。“化肥對全球糧食生產至關重要。”



文章說，戰事不僅影響依賴化肥進口的國家，也影響那些本身生產化肥但依賴海灣地區能源的國家。



德國基爾世界經濟研究所貿易經濟學家亨德里克·馬爾科認為，受戰事影響，“食品供應短缺的風險確實存在，而且在撒哈拉以南非洲最為嚴重”。該地區超過90%的化肥依賴進口，像玉米這類對氮肥需求很高的作物，尤其容易受到化肥短缺的影響。



文章認為，化肥短缺如同一顆“嘀嗒作響的定時炸彈”，對全球糧食供應的影響目前很難準確評估，很大程度上取決於戰事持續多久。