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中國成功發射遙感五十號02星
http://www.CRNTT.com   2026-03-16 10:44:09
3月15日21時22分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感五十號02星發射升空。（新華社圖片）
　　中評社香港3月16日電／3月15日21時22分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將遙感五十號02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

　　新華社報導，遙感五十號02星主要用於國土普查、農作物估產和防災減災等領域。

　　這次任務是長征系列運載火箭的第633次飛行。

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