香港首個無人廚房開工　最快3分鐘出餐

居民試用“HEYFOOD 智慧餐飲機器人”。 香港文匯報 中評社香港3月16日電／國家“十五五”規劃綱要多次提及人工智能，明確實施人工智能等科技戰略部署；全面實施“人工智能＋”行動。香港特區政府2026／27年度預算案亦提及，要推動全民人工智能培訓。香港文匯報推出“全民AI系列”，探討AI對餐飲、建造等不同行業帶來的機遇、當前應用情況，以及剖析當中的痛點，以及從業員應如何擁抱科技，結合人類智慧與科技威力同創未來。



據香港文匯報報導，在這個人工智能（AI）盛行的年代，不少傳統行業都逐漸引入科技。有企業與內地人工智能廚房公司合作，推出全港首個24小時提供現製現售熱食、全流程自動化操作的“HEYFOOD 智慧餐飲機器人”，獲香港特區政府食環署批出首張“全時變溫”牌照。該部設於大埔幸匯商場的機器人已儲備逾30款輪換菜式，涵蓋麵食、餛飩、小食等多元食品，從接單到出餐最快僅需3分鐘，售價20元至40元，全部食品由即日起一個月提供八折優惠。內地智廚表示，冀逐步開拓香港的智慧餐飲市場，並通過香港“出海”，將商業版圖推廣至海外。食環署署長吳文傑樂見項目順利落地，期待未來餐飲業更多應用科技，不斷提升服務水平。

