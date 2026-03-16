文匯報：善用節慶文化　開發特色旅遊

中評社香港3月16日電／香港文匯報今天社評說，位於南區的鴨脷洲昨天舉行洪聖傳統文化節。節慶既是維繫民眾情感的橋樑，也是文脈傳承的渠道，更是展現具有本港特色的中華傳統民俗文化的重要載體。特區政府宜與各界攜手，致力推廣各種節慶活動，發掘更多具香港特色的文旅資源，增強“無處不旅遊”吸引力。



傳統節慶充分體現中華文化的豐富性、多樣性和創造性，是中華文明多元一體、薪火相傳的生動見證。國家注重保存傳統文化節慶，剛發布的國家“十五五”規劃綱要提出，要提升非物質文化遺產保護傳承水平，培育傳承體驗新場景。去年國家也組織開展“我們的節日”主題活動，旨在豐富人民群眾精神文化生活，營造濃厚節日氛圍。



香港位處南海之濱，節慶文化離不開廣東文化中精緻、活潑的色彩，以及對海洋的崇敬，天後、譚公等廣為人知的神祇，都與保佑漁民出海平安相關。鴨脷洲洪聖廟於1773年建成，其供奉的神祇洪聖，同樣被視為“南海之神”，鴨脷洲與對岸的香港仔，自古以來都是漁港，是漁民聚居之處，當地居民早年設廟祭祀，目的就是希望得到神明守護，出海作業時一帆風順、滿載而歸。洪聖誕慶祝活動包含的龍舟拜廟、神功戲，還有洪聖廟建築的石灣陶瓷裝飾，都深刻反映本港漁民的生活文化與廣東傳統文化傳承融合。



近年鴨脷洲交通日益便利，旅客可乘坐港鐵直達，使洪聖廟更具地利之便，洪聖誕相關活動年均有逾萬人參與，近年以“洪聖傳統文化節”形式舉行後，參與人次更持續上升，活動除本地居民外，海外旅客佔參與人士約兩成，有海外旅客更盛讚香港能夠保留大量傳統文化十分難得，這些都足證鴨脷洲洪聖誕活動所蘊含的文化價值與吸引力。



專責文化、旅遊的相關單位應爭取將洪聖誕列入國家非遺名錄，提升洪聖廟及鴨脷洲知名度，讓更多旅客不論在節慶還是平日都會到該處一遊，一探洪聖廟與水上居民故事，島上的風貌亦可隨愈來愈多旅客到臨，得到更有效開發。



事實上，香港有多個節慶活動被列入“國家級非物質文化遺產代表性項目名錄”，包括長洲太平清醮、天後誕、大坑舞火龍等，這些節慶長年以來成為香港活力的標記，成為海外紀錄片擷取的重要畫面。每逢這些節慶活動舉行，都會吸引大批旅客參與，傳媒亦會廣泛報導，其豐富多彩的傳統特色，有效提升旅客遊覽和消費意慾。香港各區應根據本區的特色和資源，善用不同節慶，打造旅遊新亮點，展現“東方之珠”“無處不旅遊”的魅力。