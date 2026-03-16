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阿聯酋宣布：暫時停飛杜拜國際機場航班
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2026-03-16 11:30:49
3月7日拍攝的阿聯酋迪拜國際機場（新華社圖片）
3月7日拍攝的阿聯酋迪拜國際機場（新華社圖片）
中評社香港3月16日電／阿聯酋杜拜民航局16日在社交媒體上發表聲明說，為確保乘客和員工的安全，民航局採取預防性措施，暫時停飛杜拜國際機場的航班。
杜拜新聞局當天早些時候說，杜拜國際機場附近發生一起無人機襲擊事件，引燃一處儲油罐，杜拜民防小組已成功控制火勢。目前尚沒有人員傷亡報告。
新華社報導，美國和以色列發動對伊朗軍事行動以來，杜拜國際機場運營受到嚴重影響。本月7日，杜拜國際機場宣布部分恢復運營。
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