中國前2個月國民經濟實現良好開局

消費者在天津一家商場選購羽絨服。（新華社 資料圖片） 中評社香港3月16日電／中國國家統計局16日發佈數據顯示，今年1至2月份，生產供給增長加快，市場需求穩中有升，就業物價總體穩定，新質生產力成長壯大，經濟運行起步有力，實現良好開局。



工業生產加快，服務業較快增長。1至2月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.3%，比上年12月份加快1.1個百分點；全國服務業生產指數同比增長5.2%，比上年12月份加快0.2個百分點。



新華社報導，市場銷售增速回升，固定資產投資由降轉增，貨物進出口快速增長。1至2月份，社會消費品零售總額86079億元，同比增長2.8%，比上年12月份加快1.9個百分點；全國固定資產投資（不含農戶）52721億元，同比增長1.8%，上年全年為下降3.8%；貨物進出口總額77321億元，同比增長18.3%，比上年12月份加快13.4個百分點。



就業形勢總體穩定，居民消費價格漲幅擴大。1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，與上年同期持平；全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.8%，其中1月份上漲0.2%，2月份上漲1.3%。1至2月份，全國工業生產者出廠價格同比下降1.2%。



“總的來看，1至2月份，主要經濟指標明顯回升，國民經濟開局良好。但也要看到，外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，國內經濟發展和轉型中面臨的老問題、新挑戰仍然不少，一些企業經營困難。”國家統計局新聞發言人付凌暉在16日舉行的國新辦新聞發佈會上說。



付凌暉表示，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。