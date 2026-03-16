大灣區AI應用加速出海　創新產品走俏歐美

逸文科技自研的AI高端智能眼鏡遠銷歐美。（香港文匯網） 中評社香港3月16日電／在粵港澳大灣區，AI產業迎來“引進來”與“走出去”雙輪驅動的發展熱潮，本土AI應用產品憑藉技術創新與場景適配性，在海外市場持續走俏。記者連日來走訪發現，從工業AI智能解決方案到民生領域的高端AI智能眼鏡、AI寵物，中國AI創新應用在歐美等廣受海內外用戶青睞，成為細分賽道的“頂流”產品。



香港文匯網報導，作為全球高端AI智能眼鏡供應商，逸文科技充分利用大灣區完善的創新生態鏈條，在深圳設立研發總部，在廣州黃埔布局量產工廠。逸文科技的第二代AR智能眼鏡Even G2憑藉輕量化設計、精準視覺交互技術成為歐洲高端市場“黑馬”。該產品摒棄功能堆砌，以低傳輸損耗、隱私保護為核心優勢，通過進駐德國、法國等300多家高端精品店的體驗式銷售模式精準觸達用戶，成為大灣區國產AI智能硬件出海的代表。



“目前，我們的產品幾乎100%出口，主要市場為歐洲和北美，日本、中東、香港亦有合作銷售網點。在全球AI眼鏡賽道，我們的產品最高端也是利潤率最高的。接下來，我們將有序布局內地市場。”逸文科技創始人、CEO王驍逸告訴記者，如果說Apple Watch是截至目前商業化落地最成功的智能穿戴產品，那麼下一個成功案例極大概率來自AI智能眼鏡，因此，對公司發展信心十足。



深圳大象科技的AI仿生寵物則在全球“陪伴經濟”中脫穎而出，旗下仿生貓、熊貓等產品依託深度學習算法與擬真設計，能精準模擬眨眼、咀嚼、體溫等真實動物特性，全身觸覺傳感器實現沉浸式情感交互。其年出口產品覆蓋全球70多個國家和地區，成為海外康養、親子場景的熱門選擇，穩居國產陪伴機器人海外出貨量前三。目前，公司正在迭代推出多款新一代產品。

