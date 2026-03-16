霍爾木茲海峽通航船只數量首次降為零

中評社香港3月16日電／英國《每日電訊報》16日報導稱，全球能源海運要衝霍爾木茲海峽14日沒有船只通航。這是自美國和以色列對伊朗發動軍事行動以來的首次。



報導援引海事數據分析服務公司“迎風公司”的數據寫道：“14日，霍爾木茲海峽通航船只數量自衝突發生以來首次降為零。而在戰前，該海峽平均每天有77艘船通過。”