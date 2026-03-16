外交部：中美就特朗普總統訪華保持著溝通

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月16日電（記者 海涵）外交部發言人林劍在今天的例行記者會上答問指出，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。



有記者提問，美國總統特朗普表示，如果中國不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲對中國的訪問。中方對特朗普的這一具體言論有何回應？



林劍表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。

