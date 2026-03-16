】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
外交部：中美就特朗普總統訪華保持著溝通
http://www.CRNTT.com   2026-03-16 17:34:49
外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京3月16日電（記者　海涵）外交部發言人林劍在今天的例行記者會上答問指出，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。

　　有記者提問，美國總統特朗普表示，如果中國不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲對中國的訪問。中方對特朗普的這一具體言論有何回應？

　　林劍表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持著溝通。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：