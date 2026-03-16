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外交部：中方願繼續為阿巴實現和解作貢獻
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2026-03-16 17:37:36
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京3月16日電（記者 海涵）外交部發言人林劍3月16日在例行記者會上回應阿巴衝突問題時指出，中方願繼續為阿巴實現和解、緩和關係作出貢獻。
林劍表示，阿富汗和巴基斯坦是搬不走的鄰居，兩國間出現一些問題，只能通過對話協商解決。中方一直通過自身的渠道調解阿巴的衝突。中方希望阿巴雙方保持冷靜克制，盡早面對面交流，盡快實現停火，通過對話解決矛盾分歧。中方願繼續為阿巴實現和解、緩和關係作出貢獻。
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