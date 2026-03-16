3月16日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月16日電（記者 海涵）外交部發言人林劍3月16日主持例行記者會並就霍爾木茲海峽局勢、阿巴衝突等問題回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：3月15日，哈薩克斯坦舉行新憲法全民公投，請問中方對此有何評論？



林劍：哈薩克斯坦順利舉行新憲法全民公投，中方對此表示祝賀。作為友好鄰邦和永久全面戰略夥伴，中方樂見哈方保持國家長治久安、社會發展繁榮。相信在托卡耶夫總統的領導下，哈薩克斯坦將在國家建設事業上取得新的更大成就，建設“公正哈薩克斯坦”的宏偉目標將順利實現。



中方始終高度重視發展中哈關係，願同哈方一道努力，認真落實好兩國元首達成的重要共識，深化全方位互利合作，推動中哈關係不斷邁上新台階。



阿納多盧通訊社記者：美國總統特朗普表示，他正同七國商談組建霍爾木茲海峽護航聯盟，最早將於本周宣布。特朗普還在社交媒體發文表示，希望因霍爾木茲海峽被封鎖受到影響的中國、法國、日本、韓國、英國等國派遣艦船前往該海域，讓海峽免受威脅。中方對此有何評論？美方是否就霍爾木茲海峽護航聯盟一事向中方提出請求？



林劍：霍爾木茲海峽及其附近水域近期局勢緊張，衝擊國際貨物和能源貿易通道，破壞地區和世界和平穩定。中方再次呼籲各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟發展造成更大影響。



埃菲社記者：有媒體報導稱，美國國務卿魯比奧可能在本月晚些時候隨特朗普總統一同訪華。由於魯比奧自2020年起受到中方制裁，中方制裁會否影響魯比奧訪華？



林劍：中方制裁措施針對的是魯比奧先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行。