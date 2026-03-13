霍爾木茲中斷對中國能源市場的差異化衝擊

中國進口商在原油和成品油方面高度依賴中東地區。 中評社廣州3月22日電（作者 陳恩怡編譯）2026年2月28日開始的美國－以色列對伊朗的聯合打擊，正迅速演變成一場地區衝突和一次能源衝擊。中國將在未來數月持續面臨伊朗石油供應中斷、霍爾木茲海峽航運受阻的衝擊。英國牛津能源研究所中國能源研究部主任米哈爾·梅丹撰文，剖析中國對伊朗及海灣地區能源的依賴程度、霍爾木茲海峽中斷對不同行業和地區的差異化影響，以及中國可能採取的應對策略，並特別指出最容易被低估的影響可能集中在中國天然氣用戶和化工行業。



一、中國對海灣地區的能源依賴



中國進口商在原油和成品油方面高度依賴中東地區。數據顯示，約一半的中國原油進口來自該地區。若將受制裁影響的伊朗進口量計算在內（根據Kpler數據，2025年從伊朗的進口量為84萬桶／日，雖低於2024年的120萬桶／日，但規模依然可觀），2025年中國從中東進口的原油占總進口量的一半。此外，中國還依賴中東滿足其40%的石腦油進口和45%的液化石油氣進口需求。在液化天然氣方面，卡塔爾一國就佔中國進口總量的27%。



儘管上述依賴度數字看起來很高，但將其置於中國整體能源消費的宏觀背景下，實際影響會相對受限。例如，中東原油雖占進口的一半，但僅占全國煉油總需求的三分之一（考慮國內產量和其他地區進口後）。同樣，來自卡塔爾的液化天然氣占進口量的27%，但僅佔中國天然氣總需求的6%。與許多經合組織國家不同，天然氣在中國電力系統中的作用非常有限，這為中國提供了重要的戰略緩衝。



二、危機對中國各領域的差異化衝擊



雖然國家層面可以通過多種手段平滑風險，但能源系統的特定環節和部分省份將面臨遠超平均水平的壓力。



（一）煉化行業：獨立煉廠首當其衝



山東地區的獨立＂茶壺＂煉油廠及相關貿易商和碼頭運營商，是受衝擊最嚴重的群體。作為伊朗原油的最大買家，它們長期依賴折扣原油維持利潤。在委內瑞拉原油供應模式已發生變化之後，伊朗折扣原油的潛在損失將對其盈利能力造成致命打擊。雖然它們可以轉向採購俄羅斯等其他來源的原油，但將面臨成本上升和運費上漲的雙重壓力，且在與印度等國際買家的競爭中處於劣勢。對於依賴沙特原油作為基礎負荷的其他獨立煉廠（如榮盛石化）以及中石化與沙特阿美的合資企業，沙特供應減少同樣構成嚴峻挑戰。國有煉廠憑借多元化的採購組合（如增加俄羅斯鐵路和海運進口）具備更強韌性，但利潤壓力同樣會加大。



（二）工業和化工行業：天然氣用戶受創最深



儘管卡塔爾液化天然氣僅佔中國總需求的一小部分，但當前事件通過價格和供應兩個渠道產生廣泛影響。與油價掛鈎的長期合同買家將在未來數月面臨成本上升；亞洲現貨價格的飈升則使短期內替代短缺供應變得極為困難。



工業和化工部門將承受主要衝擊。化工行業面臨＂雙重打擊＂：天然氣、石腦油和液化石油氣同時面臨價格飈升和供應短缺，這將嚴重影響浙江、江蘇、廣東等地的一體化煉化基地和中小型化工企業的競爭力。玻璃、陶瓷等行業同樣受氣價和供應影響。相比之下，鋼鐵、有色等能源密集型重工業多以煤炭為基礎或正推進電氣化，直接衝擊有限，但其間接將承受能源價格上漲引發的宏觀經濟放緩壓力。

