《中國評論》月刊第339期內容介紹

第339期《中國評論》月刊2026年3月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港3月17日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第339期《中國評論》月刊2026年3月號已出刊。本期《中國評論》共刊發15篇文章，涵蓋兩岸、香港、國際、經濟等議題。



本期“專題”欄目聚焦美國涉台政策變化與影響，刊發了《特朗普第二任期的美國台海政策：調整、動因與影響》和《美國國會涉台立法與執行落差的考察及分析》兩篇文章。



中國人民大學吳玉章講席教授、兩岸關係研究中心主任王英津，和中國人民大學國際關係學院博士研究生曹宇軒聯合發表《特朗普第二任期的美國台海政策：調整、動因與影響》一文。文章指出，考察特朗普第二任期執政以來的政策實踐，美國台海政策呈現出延續與調整並存的複雜態勢。一方面，特朗普政府延續既往“以台制華”的總基調，將台灣問題與經貿、科技、制裁、盟友負擔分攤等議題聯動，加大打“台灣牌”的力度；另一方面，特朗普政府刻意模糊對台防衛承諾，並在“美國優先”原則指導下，在對等關稅和半導體等高端製造業領域持續向台灣施壓。特朗普第二任期對美國台海政策作出適度調整的動因是多維度的，既有國際力量格局深刻調整背景下美國對涉台風險收益的重新評估，又有國內經濟社會矛盾加劇催生的“美國優先”思潮，亦包含特朗普本人的性格特質與交易型思維等因素。美國台海政策的調整加劇了台海局勢的不確定性，推動兩岸關係進入高風險博弈期。



在《美國國會涉台立法與執行落差的考察及分析》一文中，中國人民大學國際關係學院中外政治制度專業博士研究生徐天驕指出，隨著中美競爭加劇，美國國會頻繁推動涉台立法，為美國行政部門對台政策提供指引、維持美國的戰略平衡、向中國釋放威懾信號並回應台灣遊說集團。涉台法案數量的增長並不意味著涉台法律數量的增長，由於受到國會制度規則、法案內容和內部部門協調等因素的限制，大多數法案並不能走完全部立法流程。通過的少數法律也不必然會被全面落實，美國行政部門出於種種原因，通常會選擇性執行涉台法律。受到執行意願、國際情勢變化、美國政治週期以及台灣需求等因素的影響，行政部門有時會選擇性採取拖延執行、不予執行、部分性執行、預先執行、反復調整對台政策等執行方式。從總體上看，美國國會涉台立法依舊呈現數量上升、內容激進的總體態勢，府會在涉台議題上的協調度顯著提升，即便是註定不會通過的法案，其負面影響亦在不斷攀升。研究美國國會涉台立法與執法的落差，對於中國更有針對性地採取應對措施具有重要意義。

