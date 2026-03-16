特朗普據報正尋求本周組建“霍爾木茲聯盟”

中評社香港3月16日電／據美國阿克西奧斯新聞網站16日報導，美國總統特朗普試圖組建所謂“霍爾木茲聯盟”，以管控霍爾木茲海峽，並“希望”於本周晚些時候宣布組建這一聯盟的消息。



報導援引多名消息人士的話說，美國官員周末與歐洲、亞洲和海灣的一些國家開展了密集電話外交磋商，以爭取他們就組建所謂“霍爾木茲聯盟”做出政治承諾。目前尚未有任何國家做出公開承諾，但特朗普預計一些國家將在本周宣布予以支持。



一名熟悉美方外交磋商情況的消息人士稱，目前美方的首要工作是確保政治承諾，其他問題稍後再解決。



新華社引述報導，若油輪通航在海灣持續受阻，特朗普或將考慮奪取伊朗在哈爾克島上的關鍵石油設施，該行動將需要美軍地面部隊介入。一名白宮高級官員表示，特朗普尚未就哈爾克島做出任何決定，但若管控霍爾木茲海峽行動拖延，情況則可能改變，“總

統不會坐視伊朗掌控衝突節奏”。



有知情人士表示，只要霍爾木茲海峽封鎖持續、海灣地區石油輸出受限，特朗普即便想結束戰爭也無能為力。



就霍爾木茲海峽通航事宜，伊朗外長阿拉格齊15日表示，一些國家已同伊朗接觸，希望本國船只能夠安全通過霍爾木茲海峽。他說，伊朗願意與這些國家談判，最終決定將由伊朗軍方做出。