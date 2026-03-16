王毅會見越南外長黎懷忠

中評社北京3月16日電／3月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在河內會見越共中央政治局委員、外交部長黎懷忠。



新華社報導，王毅表示，一年之計在於春，中方在中國全國兩會結束後第一時間訪越，體現了中越關係的高水平。今年1月越共十四大召開後，習近平總書記、國家主席同蘇林總書記及時通話，一致同意要開好中越外交、國防、公安“3+3”戰略對話機制首次部長級會議和雙邊合作指導委員會第十七次會議。遵照兩黨最高領導人戰略共識，我們應通過這兩個重要機制會議，深入探討統籌發展與安全兩件大事，明確走好社會主義道路的重要舉措，向國際社會發出中越團結互信、攜手前行的積極信號。



王毅宣介了全國兩會精神，表示今年是中國“十五五”開局之年，也是越南民族發展新紀元起步之年，兩國社會主義事業迎來前所未有的發展機遇。面對當前變亂交織的國際局勢，中越社會主義制度的優勢愈發凸顯，中越命運共同體的戰略價值持續提升。兩國要深化戰略互信，加強戰略協作，在變局中促發展，在危局中護安全，增強各自國家戰略韌性和發展動力，以中越合作的穩定性應對外部的不確定性，為增進兩國人民福祉、捍衛社會主義事業、構建人類命運共同體注入持久動力。



王毅表示，中越都是重要的新興經濟體，兩國發展振興代表著人類發展進步的方向，也將為廣大發展中國家提供有益借鑒和全新路徑。中方願同越方共同努力，圍繞“六個更”總體目標，密切高層交往，深化務實合作，推進人文交流，加強多邊協作，妥處海上問題，相互支持今明兩年雙方先後擔任亞太經合組織東道主，接續推進亞太共同體建設。



黎懷忠祝賀中國全國兩會成功舉行以及中國經濟社會發展取得新的成就，表示此次在越舉行“3+3”戰略對話機制首次部長級會議和雙邊合作指導委員會第十七次會議，體現了兩國關係邁上新高度、政治互信達到新水平。在越中“同志加兄弟”精神指引下，雙方一定能夠落實好兩黨最高領導人達成的戰略共識。作為友好鄰邦、同志和兄弟，越方願始終與中國同行，支持中國發展壯大，提升國際地位，為社會主義事業建設、世界和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。當前國際形勢複雜多變，越中擁有廣泛共同利益，都在推進實現各自發展目標，雙方比以往任何時候都更需要加強戰略溝通，增進戰略互信，密切戰略協作。



黎懷忠表示，越方堅定奉行一個中國政策，在涉疆、涉藏等問題上一如既往支持中方立場。願同中方一道規劃好下階段高層交往，加強黨際交流，推進貿易、投資、綠色發展、互聯互通等領域務實合作，實施好旅遊合作、“紅色研學之旅”等人文交流項目，共同維護海上和平穩定，支持中方辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議，積極參與“全球治理之友小組”，攜手推動具有戰略意義的越中命運共同體走深走實。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。