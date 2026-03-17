專論：特朗普企圖拉中國入坑　中國不蹚渾水

霍爾木茲海峽情勢牽動人心 中評社香港3月17日電（評論員 冬日）特朗普周日發出威脅：如果中國不在霍爾木茲海峽問題上提供幫助，他將推遲訪華。風聲傳出不到半天，特朗普周一改口了，他確認因為伊朗戰爭需要留在國內，因而向中方請求將訪問押後大約一個月。



這種變化無常是特朗普的風格，但也顯示，美國和以色列發動對伊朗的戰爭已過半月，面對伊朗封鎖霍爾木茲海峽不退讓的強硬姿態，以及國際市場飆升的油價，特朗普越來越感到騎虎難下。



美國媒體透露，白宮正考慮組成國際聯盟，以軍艦護航等方式強行打通霍爾木茲海峽。國際聯盟是美國發動對外戰爭的常用方式，從朝鮮戰爭到伊拉克戰爭，莫不如此。但是，美方想拉戰略競爭對手中國加入這個聯盟，倒是罕見。



特朗普深知中國不會參與西方國家發動的戰爭，周日在接受英國《金融時報》專訪時發出了推遲訪華的威脅。而就在幾天前，他還洋洋自得地誇耀自己“很榮幸”在霍爾木茲海峽“幫助”中國。被現實打臉後翻雲覆雨的本性由此暴露無餘。



這回特朗普想拉中國“入夥”，居心叵測。發動伊朗戰爭以來，特朗普本想能在大國競爭中獲得更多博弈的牌，但隨著戰爭延燒，更多的美國輿論開始認為，更大的受益者或者將是中國和俄羅斯。