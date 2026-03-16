特朗普瘋喊護航　盟友反應消極冷淡

中評社北京3月16日電／美國總統特朗普當地時間3月14日通過社交媒體發文稱，“許多國家尤其是那些受伊朗封鎖霍爾木茲海峽影響的國家，將會與美國一起派遣軍艦護航”。不過，他沒有具體闡述有哪些國家，以及護航何時開始。同時，他還呼籲一些國家參加護航。



央視新聞報導，當地時間3月15日，特朗普當天接受採訪時威脅稱，若北約盟友不採取行動協助美國使霍爾木茲海峽保持暢通，北約將面臨“非常糟糕”的未來。



據英國方面消息，特朗普稱歐洲是霍爾木茲海峽通航的重要受益方，“理應幫助確保那裡不會發生任何不測”，如果盟友對美方要求“沒有回應”或“回應消極”，“我認為這對北約的未來將極為不利”。



德國澳大利亞明確拒絕 德國外長：我們不會參與這場衝突



德國外交部長瓦德富爾當地時間3月15日表示，德國不會參與在霍爾木茲海峽保護商船的國際軍事行動。



在一檔節目中，瓦德富爾就伊朗核協議以及歐盟是否應擴大在霍爾木茲海峽的行動範圍等問題表示，“我們（德國）會很快成為這場衝突的積極參與者嗎？不會。”他稱，德國政府對此立場非常明確，總理默茨和國防部長皮斯托里烏斯都已明確表態，“我們不會參與這場衝突”。



澳大利亞稱：不會派遣軍艦



據悉，澳大利亞方面當地時間16日稱，澳大利亞交通部長表示，澳大利亞不會為保護運載石油的船只免受伊朗方面的襲擊，而向霍爾木茲海峽派遣海軍艦艇。

