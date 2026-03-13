李環：十五五規劃對港澳有里程碑意義

中國現代國際關係研究院研究員、全國港澳研究會理事李環（中評社資料圖） 中評社北京3月17日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議3月12日表決通過了關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議，決定批准這個規劃綱要。中國現代國際關係研究院研究員、全國港澳研究會理事李環接受中評社記者專訪解析了綱要對港澳發展的里程碑意義。李環還表示，“十五五”期間，國家擴大對外開放的步伐不會停，推進發展的決心不會動搖，在這一進程中，香港首次制定五年規劃，必將成為一個很好的起點，有助更好搶抓發展機遇，融入、服務國家發展大局。



三方面解讀“十五五”規劃對港澳發展里程碑意義



李環表示，此次“十五五”規劃對港澳的發展而言，可以說有里程碑性質的意義。具體可從三個方面來看：一是港澳對融入國家大局的理解更為深刻。從“十一五”規劃將支持港澳具體領域發展納入其中，到“十二五”規劃港澳單獨成章，再到“十五五”規劃因應內外形勢變化，對港澳發展提出新的期許，香港、澳門兩個特別行政區用二十年的時間真正開始理解什麼叫“融入國家發展大局”。尤其對香港而言，今年將首次制定五年發展規劃，雖然比澳門晚了十年，但經過近年的社會風波、經濟觸底反彈等一系列的變化，相信不少港人對國家發展、國安家好等有了更深刻認識。



二是就“十五五”規劃涉港澳內容而言，與時俱進的同時，更為強調港澳背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和重要作用。李環說，五年前，香港處在變革的起點，所以“十四五”規劃的帽段，更多圍繞管治和安全而起，強調要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，五年後的今天，香港已然進入新的階段，“一國兩制”重回正規，再次展現強勁生命力，所以要“堅定不移”貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，由治及興的階段，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則，提升港澳依法治理效能就變得更為重要，只要做好這些，才能更有助於港澳發揮背靠祖國、聯通世界的獨特作用。



三是“十五五”規劃對港澳提出了更高要求。不僅要融入國家發展大局，還要服務國家發展大局。即以前一直講的“港澳所長、國家所需”。這意味著，港澳要緊緊扣住國家所需，結合自身所長，更精準、有效地服務國家發展戰略。李環指出，要特別注意到，“十五五”規劃中提出了一些具體的要求，將成為港澳制定五年規劃時重點要解決的問題。