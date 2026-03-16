護航　特朗普給高市早苗的“送命題”

中評社北京3月16日電／針對美國總統特朗普“喊話”日本等盟友赴霍爾木茲海峽護航，日本首相高市早苗16日稱，目前暫無計劃派艦艇前往中東執行護航任務。



新華社報導，日本輿論認為，美方要求讓高市政府陷入窘境：日方為維持日美同盟關係難以拒絕美國，但向霍爾木茲海峽派遣自衛隊艦艇又會引發法律、外交與安全等多方面問題，日本有人把這稱為美國給出的“自殺式命題”。高市將如何應對美方要求，引發日本國內擔憂。



處境尷尬



圍繞是否派遣自衛隊艦艇、是否參與美國提出的護航等問題，高市16日在國會表示，尚未作出任何決定，美方也尚未提出正式協助請求，日本政府正在研究“日本自己應做些什麼，在法律框架下能做些什麼”。



分析人士認為，圍繞護航一事，日本政府及執政黨內部大多持謹慎立場。在美以伊戰事延宕的背景下，日本既不願捲入衝突，又難以對美國訴求置之不理，高市政府因此處境尷尬。



日本執政黨自民黨政務調查會長小林鷹之15日說，日本政府應“慎重判斷”，特朗普所期待的派遣艦艇“門檻很高”。



日本輿論普遍認為，霍爾木茲海峽問題會是高市本周晚些時候訪美期間雙方探討的重要議題之一，擔心高市面對特朗普的當面要求會如何應對。



在野黨“中道改革聯合”政務調查會長岡本三成說，希望高市“絕對不要輕易答應做不到的事情”。日本共產黨政策委員長山添拓表示，日本在日美首腦會談中並不應該做出承諾，而應要求美國停止攻擊伊朗。

