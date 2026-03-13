劉兆佳：十五五凸顯中央引領香港發展決心

全國港澳研究會顧問、香港中文大學社會學榮休講座教授劉兆佳（中評社資料圖） 中評社香港3月17日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議3月12日表決通過了關於國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要的決議，決定批准這個規劃綱要。全國港澳研究會顧問、香港中文大學社會學榮休講座教授劉兆佳就此接受中評社記者專訪時說，“十五五”規劃綱要進一步凸顯中央引領香港發展的決心和謀劃。而本屆特區政府決定積極制定香港的“五年規劃”，在香港的治理歷史上是重大突破。



劉兆佳表示，“十五五”規劃綱要進一步突出中央引領香港發展的決心和謀劃，也反映中央更加深刻地認識到香港如何能夠更好地對接和服務國家發展戰略。相對於以往的國家五年規劃，“十五五”規劃對香港的發展提出了更詳細和具體的藍圖。



劉兆佳指出，規劃和今年的政府工作報告首次提出香港要提升依法治理效能，原因是在複雜的內外環境中，香港在推動自身發展、破解自身的難題、制定自己的五年規劃和對接和服務國家發展戰略上的任務將會極為繁重，因此對特區政府的治理能力和治理水平有更高的要求。



香港特區行政長官李家超領導的本屆特區政府決定積極制定香港的“五年規劃”並以之來對接和服務國家“十五五”規劃，劉兆佳認為，這在香港的治理歷史上是重大突破，對香港今後的發展、政府施政的連貫性、政府與社會的關係和香港與內地的關係影響深遠。



劉兆佳提到，近年來，中央多次提出香港要“對接和服務國家發展戰略”，這是期望香港能夠認真思考自身的未來發展戰略，並將之與國家發展戰略對接。如果香港沒有自己的發展戰略，便無法對接國家發展戰略。此外，香港不單要對接國家發展戰略，更要能夠為國家發展戰略作出顯著貢獻。要達到這個目的，香港在規劃自己的五年發展規劃時，必須要更深刻思考香港的發展如何能夠與國家的發展有機地整合起來，特別是香港的重要發展項目如何能夠與內地相關的項目互相配合。