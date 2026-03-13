李鵬：國家統一不是選擇　是必然

廈門大學台灣研究院院長李鵬（中評社 林艷攝） 中評社北京3月17日電（記者 林艷）今年是“十五五”開局之年，“十五五”規劃綱要備受矚目。廈門大學台灣研究院院長李鵬日前接受中評社記者專訪表示，要將對台專章放在整個“十五五”規劃的全局中來看，不能將“十五五”規劃完全等同於大陸未來五年的對台方針政策，它只是其中的一部分、一方面。他也指出，國家統一不是一種選擇，而是一種必然，“台獨”沒有實現的可能性。



台灣問題是“國之大者” 要保持戰略定力



李鵬表示，我們要將對台專章放在整個“十五五”規劃的全局中來看，不宜將“十五五”規劃的對台專章理解為今後五年大陸對台工作的全部。“十五五”規劃的完整表述是“國民經濟和社會發展”第十五個五年規劃，它更聚集於經濟社會發展。這也是為什麼對台專章的兩個標題是“推動兩岸經濟合作”和“深化兩岸交流”，它著眼的是經濟、文化、社會領域，契合“十五五”規劃中“經濟和社會發展”的定位。因此，不能將“十五五”規劃完全等同於大陸未來五年的對台方針政策，它只是其中的一部分、一方面。



李鵬指出，無論是未來五年還是更長時間，解決台灣問題和實現中國統一的根本遵循是習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，它們包含著比“十五五”規劃的內涵和外延都要大得多深得多的新理念新思想新戰略。



李鵬表示，“十五五”規劃中明確提到，“十五五”時期在基本實現社會主義現代化進程中有著承前啟後的重要地位，是夯實基礎，全面發力的關鍵時期。台灣問題是“國之大者”，對台工作理應服務於黨和國家事業全局，在這個“關鍵時期”要為推動實現中國式現代化的戰略任務營造有利的台海環境。“十五五”規劃中也提到，要保持戰略定力，增強必勝信心，識變應變求變，有效防範化解各種風險。這些原則精神同樣適用於對台工作。

