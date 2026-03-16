日擬恢復國產LNG船 官民攜手強化經濟安保

中評社香港3月16日電／共同社採訪相關人士獲悉，日本政府和民間正合力探討恢復國產液化天然氣（LNG）運輸船。日本國內自從2019年以後再也沒有建造LNG運輸船。此次舉措是高市早苗政府為強化經濟安保而推進的重點投資戰略之一。目前出現了國內行業龍頭今治造船（愛媛縣今治市）利用同行業巨頭大島造船所（長崎縣西海市）部分生產基地的方案。



日本國土交通省將在19日召開的專家會議上啟動正式磋商。這作為與國家能源政策直接相關的課題，將由造船、海運與能源領域的專家參與其中。受去碳化影響，LNG船的需求本身難以估計，也有意見質疑其盈利性。對該問題的討論預計將遭遇波折。



目前成為國內恢復建造候選基地的是香燒工廠（長崎市）。該廠原本是三菱重工業公司的LNG運輸船基地。三菱重工由於結構性改革在2019年末宣佈出售，2022年由大島造船所購得。目前這裡建造散裝船，但部分設施處於閒置狀態。



恢復建造需要從設備投資和人才確保入手。目前日本的船舶建造量已被中國和韓國大幅拉開差距，尤其在LNG運輸船方面，自從三菱重工和川崎重工業公司2019年交付新建造的船舶以後沒有業績。



設備投資所需的具體資金額度尚未披露，而行業團體“日本造船工業會”認為由今治造船一家公司承擔此事風險很大，擬研究各會員公司廣泛參與等能夠分散負擔的機制。此外還需要縮小與中韓船舶的價格差距，國家承擔到什麼程度也成為焦點。



高市政府將造船定位為17個重點投資領域之一，提出10年期間官民合計投資規模達1萬億日元（約合人民幣433億元）的計劃，將對設備投資和技術開發的資金提供支援。