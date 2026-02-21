專論：巴黎會談　中美博弈的共識與僵局

當地時間3月15日至16日，中美兩國經貿團隊在法國巴黎舉行中美經貿磋商。這是3月15日磋商前，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手。新華社 中評社香港3月17日電（評論員 丁乙）3月15至16日，中美第六輪經貿磋商在法國巴黎舉行，這是繼日內瓦、倫敦等五輪磋商後，兩國在經貿機制框架下的又一次重要對話，會談聚焦農產品採購、關鍵礦產貿易、管理式貿易機制等議題，並探討設立“中美貿易委員會”與“投資委員會”等常態化溝通機制。



此次會談恰逢美方連續發起兩輪301調查、美國最高法院裁定特朗普政府關稅政策違憲的特殊背景，既承載著推動雙邊經貿關係穩定的期待，也面臨著單邊主義與多邊貿易規則的激烈碰撞。會談雖取得初步共識，為中美經貿互動保留了對話管道，但美方刻意製造的貿易摩擦，仍讓雙邊經貿關係的發展充滿不確定性，中美經貿博弈的深層矛盾仍未得到根本化解。



巴黎會談的首要成果，在於中美雙方在複雜的經貿氛圍中，再次確認了對話磋商作為解決分歧的主管道，且就部分議題達成初步共識，為後續溝通奠定了基礎。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼明確表示，過去一天半的磋商，深入、坦誠且具有建設性，雙方將繼續保持磋商進程。



這一結果的達成，既是中美兩國經濟高度互補性的客觀要求，也是元首外交戰略引領的重要體現——中國外交部發言人在會談同期證實，中美雙方正就特朗普總統訪華事宜保持溝通，元首層面的互動，為經貿磋商創造了必要的政治氛圍。作為世界前兩大經濟體，中美在巴黎的對話本身就是向世界釋放的積極信號，在全球經濟不確定性上升、中東局勢持續緊張的背景下，兩國保持經貿磋商機制的運轉，對維護全球產業鏈供應鏈穩定、提振世界經濟信心具有重要意義。



從磋商機制來看，巴黎會談延續並鞏固了中美經貿磋商的常態化模式。自去年5月日內瓦會談建立磋商機制以來，雙方已完成六輪對話，形成了從高層引領到專業團隊對接的溝通體系。此次會談中，美方財長貝森特、貿易代表格里爾與中方團隊的直接磋商，體現了雙方對經貿分歧的重視，也證明通過平等對話，找到解決問題的辦法，是中美雙方的共同選擇。更為重要的是，中方在會談中就美方近期的單邊貿易行為正式提出交涉，明確表達反對單邊主義、保護主義的立場，讓美方清晰感知到中方的底線與訴求，這為後續磋商劃定了基本準則。

