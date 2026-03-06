專論：AI浪潮下中國大學“斷臂求生”

這場發生在象牙塔內的劇烈變革，折射的不只是專業設置的滯後，更是整個教育體系在智能浪潮衝擊下的深層焦慮。 中評社香港3月18日電（作者 肖瑞）近日，中國傳媒大學一次性撤銷翻譯、攝影、漫畫、應用統計學等16個本科專業的決定，引發了教育界與社會的廣泛關注。校方直言，世界已進入“人機分工時代”，大學課堂必須徹底重構，教師應當回歸知識體系中不可替代的部分，而重復性、標準化的工作，可以交給AI完成。



這並非一所高校的孤勇之舉，而是中國高等教育結構性調整的縮影。數據顯示，2024年以來，中國高校共撤銷本科專業點1428個，停招2220個，調整規模與力度為中國高等教育史上罕見。



這場發生在象牙塔內的劇烈變革，折射的不只是專業設置的滯後，更是整個教育體系在智能浪潮衝擊下的深層焦慮。



翻譯專業的退場最具時代隱喻。曾幾何時，掌握外語是中國青年通往全球化紅利的窄門。但在2026年的今天，AI翻譯準確率已近乎完美，基礎筆譯的市場價值幾近歸零。



當技術能以微秒為單位完成人類需耗費數載苦練的翻譯、剪輯與繪圖時，繼續坐在教室里學習調焦或語法，研究不再是受教育，而是一種極其昂貴的感官怠惰。



面對技術的步步緊逼，中國傳媒大學在砍掉舊專業的同時，迅速填補了“智能影像藝術”等新學科。這一轉變揭示了樸素而殘酷的共識：人類必須從工具的使用者，變為工具的審判長。



未來的創作者不再需要死磕詞藻，但他必須具備統攝AI生成畫面的審美判斷力，以及足以對抗算法平庸性的人文洞察。

