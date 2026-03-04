快評：藍營台中誰出線都有望贏　最重要團結

2026年台灣地方九合一選舉進入熱戰階段，“決戰中台灣”成為兵家必爭之地。左起，楊瓊瓔、江啟臣及何欣純。（中評社 資料照） 中評社快評／國民黨台中市長提名初選月底將以民調定輸贏，江啟臣、楊瓊瓔14日都辦造勢大會，江邀請謝龍介、柯志恩等大咖助陣，主打“六都連線、強強聯手”；楊瓊瓔則營造溫馨歡樂氛圍，邀請小市民助講，凸顯“市民最大、市民做主”。



國民黨有關人士評估，江啟臣、楊瓊瓔無論誰出線都有望贏，最重要是初選後團結。目前江啟臣聲勢佔優，論爆發力則楊瓊瓔較強。



江啟臣現任“立法院副院長”，擔任過新聞局局長，國民黨主席。楊瓊瓔從政37年，擔任過2屆省議員、7任“立委”、國民黨副秘書長、一年台中副市長，30多年來沒有離開過台中，是目前藍營在台中資歷最深的政治人物。



江啟臣和楊瓊瓔的“姊弟之爭”已進入倒數，25日開始將進行一週的電話民調一拚高下。此前楊瓊瓔多次表示，初選不是分裂，而是凝聚，自己會用實際行動與努力，爭取成為市民最信任選擇，初選後全力團結，為台中打拚。



無論誰出線，初選後團結一致，贏面就大。國民黨在台中提名慢，江楊之爭激烈，成為政壇焦點，兩人網路聲量衝高，民進黨提名的何欣純有被“邊緣化”之虞。整體而言，藍營在台中選情，目前仍然較為樂觀。