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特朗普：因伊朗戰事已提出將訪華推遲一個月
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2026-03-17 08:43:37
特朗普 （資料圖片）
中評社香港3月17日電／美國總統特朗普表示，由於與伊朗的戰爭，他已經提出將原定三月底的訪華行程，推遲大約一個月，正在與中國溝通。
特朗普強調，自己很想訪問中國，但由於對伊朗戰事，他想留在國內，亦必須留在這裡，因此請求將美中元首峰會押後。
白宮發言人萊維特較早時向記者強調，特朗普期待訪華，但總統目前的首要任務是確保對伊朗的軍事行動取得成功。財長貝森特亦表明，若果美中元首會晤推遲，只是緣於特朗普希望留在華盛頓協調軍事行動，而非因為保障霍爾木茲海峽安全的問題或貿易分歧。
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