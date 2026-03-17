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特朗普：美國對伊朗的軍事行動本周不會結束
http://www.CRNTT.com   2026-03-17 08:53:01
特朗普 （資料圖片）
　　中評社香港3月17日電／美國總統特朗普16日下午在白宮說，他認為美國對伊朗的軍事行動本周不會結束。

　　新華社報導，特朗普在回答媒體相關提問時表示，這場軍事行動的結束“沒那麼快，但肯定用不了多久”，“不久後，這場戰爭就會結束”。

　　他還稱“很快”會宣布哪些國家同意為通過霍爾木茲海峽的船只提供護航。此前，他已抱怨美國的歐洲盟友不願在護航行動中“出手相助”。

　　特朗普先前表示，對伊朗的軍事行動可能持續四周或更長。

　　美國防部長赫格塞思則拒絕明確任務時間表。

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