特朗普：美國對伊朗的軍事行動本周不會結束

特朗普 （資料圖片） 中評社香港3月17日電／美國總統特朗普16日下午在白宮說，他認為美國對伊朗的軍事行動本周不會結束。



新華社報導，特朗普在回答媒體相關提問時表示，這場軍事行動的結束“沒那麼快，但肯定用不了多久”，“不久後，這場戰爭就會結束”。



他還稱“很快”會宣布哪些國家同意為通過霍爾木茲海峽的船只提供護航。此前，他已抱怨美國的歐洲盟友不願在護航行動中“出手相助”。



特朗普先前表示，對伊朗的軍事行動可能持續四周或更長。



美國防部長赫格塞思則拒絕明確任務時間表。