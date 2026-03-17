莫斯科遭遇今年以來最大規模無人機襲擊

中評社香港3月17日電／據塔斯社17日報導，俄羅斯首都莫斯科自14日起遭遇今年以來最大規模無人機襲擊。過去3天，俄國防部防空系統已擊落181架接近莫斯科的無人機。



新華社援引報導，自14日至16日，國防部防空系統分別擊落了65架、54架、62架飛往莫斯科的無人機，目前無人機襲擊仍在持續。



另據莫斯科市市長索比亞寧在社交媒體發布的消息，17日零點以來已有超過20架無人機被擊落。