攔截伊朗導彈無人機　阿聯酋臨時關閉部分領空

中評社香港3月17日電／阿聯酋有關部門17日凌晨表示，因防空系統正在應對來自伊朗的導彈和無人機威脅，該國已臨時關閉部分領空。



阿聯酋民航總局表示，作為特殊防範措施，已臨時關閉部分領空。



新華社報導，聯酋國防部和杜拜媒體辦公室均在聲明中表示，全國多地聽到的聲響是防空系統攔截導彈和無人機所致。