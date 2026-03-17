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攔截伊朗導彈無人機　阿聯酋臨時關閉部分領空
http://www.CRNTT.com   2026-03-17 09:47:05
　　中評社香港3月17日電／阿聯酋有關部門17日凌晨表示，因防空系統正在應對來自伊朗的導彈和無人機威脅，該國已臨時關閉部分領空。

　　阿聯酋民航總局表示，作為特殊防範措施，已臨時關閉部分領空。

　　新華社報導，聯酋國防部和杜拜媒體辦公室均在聲明中表示，全國多地聽到的聲響是防空系統攔截導彈和無人機所致。

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