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古巴再次發生全國範圍斷電
http://www.CRNTT.com   2026-03-17 09:50:16
　　中評社香港3月17日電／古巴電力聯盟16日通報，國家電力系統發生全面斷電，目前已啟動恢復供電程序。

　　古巴電力聯盟在社交媒體上說，將繼續通報相關信息。

　　新華社報導，受美國制裁影響，古巴長期以來難以進口燃料和維修嚴重老化的發電廠所需設備，全國電力供應緊張。2024年10月以來，因電力設施故障、飓風侵襲等原因，古巴曾多次全國大停電。

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