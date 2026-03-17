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古巴再次發生全國範圍斷電
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2026-03-17 09:50:16
中評社香港3月17日電／古巴電力聯盟16日通報，國家電力系統發生全面斷電，目前已啟動恢復供電程序。
古巴電力聯盟在社交媒體上說，將繼續通報相關信息。
新華社報導，受美國制裁影響，古巴長期以來難以進口燃料和維修嚴重老化的發電廠所需設備，全國電力供應緊張。2024年10月以來，因電力設施故障、飓風侵襲等原因，古巴曾多次全國大停電。
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