柳金財：美伊戰爭背後戰略思維及目標爭論

柳金財（資料圖） 中評社香港3月19日電（作者 柳金財）美國總統特朗普原預計3月底訪華，但特朗普16日宣稱因美伊衝突，已向中國請求延期一個月。中國外交部表示，中美雙方就特朗普訪陸時間等問題“保持著溝通”，“沒有可以進一步提供的訊息”。同時媒體報導特朗普曾宣稱如果中方不在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，他將推遲訪問中國；而美方澄清在於特朗普需要留在華盛頓指揮軍事行動。



顯然美伊戰爭已經影響美國全球戰略佈局，中東局勢惡化引起美國從東亞及歐洲調遣軍事資源進入美伊戰爭，美國可能陷入左支右絀分身乏術兩難困境。整體來看，“特朗普藉由對委內瑞拉、伊朗出手，實際上是為了集中矛頭轉向中國”的說法，雖非全無道理，但若把它解釋成一套縝密、單線、早已設計好的大戰略，就明顯過度推論。



較合理的判斷是：特朗普政府的行動確實有“牽制中國外部條件”的客觀效果，但其直接動機仍更接近區域危機處理、能源與物價考量、對盟友以色列的支持、以及對美中談判籌碼的經營，而不是單純把每一步都當成“專為打中國而部署”；反而因美伊戰爭導致更有求於中國協助，且因戰略分散更無法聚焦達成印太戰略軟圍堵中國目標。



近期公開資訊也顯示，美中之間確有在為習特峰會鋪路，雙方高層剛在巴黎就農產品、稀土與關稅等議題會談，但原訂3月底前後的習特峰會可能因伊朗戰事而調整議程，然中東戰局不但沒有被迅速“解決”，反而正在干擾特朗普對華議程。



事實上，不能把特朗普想像成一位每一步都深謀遠慮、專為圍堵中國而布局的戰略家。這個判斷與目前情勢頗為吻合。第一，委內瑞拉問題本身就與石油、制裁、拉美秩序及美國國內通膨高度相關。美國在今年1月以軍事行動逮捕馬杜羅後，後續又擴大對委內瑞拉能源與石化領域的制裁豁免，目的是增加肥料與能源供應，減輕伊朗戰事推升的物價壓力，這顯示其政策並非衹有地緣競爭，還有相當強烈的經濟民生盤算。



同樣地，伊朗戰事也不宜簡化為“打伊朗就是打中國”。從公開報導看，2月28日以來的美以對伊軍事行動已演變成區域性高風險衝突，伊朗不僅進行報復，也一度衝擊霍爾木茲海峽與波斯灣能源運輸；而且特朗普政府內部還因是否有充足法理基礎而出現爭議。這代表伊朗案首先是一場中東安全與美以同盟的危機，而不是一個可以被輕鬆包裝成“迅速收手、轉身專打中國”的順手局。

