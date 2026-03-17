富權：藍白合進入實質性推進階段惟仍有變數

中評社香港3月17日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：藍白合進入實質性推進階段惟仍有變數。以下為文章內容。



中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌於前日在新北市舉行聯合記者會，宣佈以“正視民生、聯合治理、務實前行”為核心理念，提出涵蓋社會福利、居住正義、環境永續、AI產業治理四大領域的共同政見。並宣佈成立跨黨派協調小組，由雙方各派三名代表組成，負責擬定《政黨合作協議》。該協議將明確未來若共同執政，政策審議、預算審查與人事提名的聯合監督流程。此舉被視為為年底“九合一”選舉打下合作基礎，並錨定“二零二八”政黨輪替目標。



從藍白兩黨共同發佈政見的行動來看，國民黨與民眾黨的合作已從理念呼籲進入實質性推進階段。雙方不僅提出四大領域的聯合政策願景，更決定籌組由六人組成的跨黨派“協調小組”，著手擬定政黨合作協定，目標是為年底“九合一”選舉佈局。這一系列動作顯示，兩黨正試圖將合作制度化，而非僅停留在選舉策略聯盟。



雖然“藍白合”已邁出關鍵一步，但能否成功整合仍取決於席次協調與互信建立，目前前景審慎樂觀。因為真正的考驗在於敏感的候選人提名機制。儘管黃國昌公開提出以“全民調”方式決定人選，強調“理性務實、尊重專業”，但一方面民眾黨內部對“藍白合”有“鷹鴿”兩派，“善變”的柯文哲仍然對“藍白合”前景擁有重大影響力；另一方面國民黨內部派系複雜，地方實力雄厚，是否願意完全接受民調結果仍存變數。過去“二零二四”大選時，正是因侯友宜與柯文哲陣營在民調加成問題上談不攏，最終導致合作破局，讓賴清德以百分之四十得票率當選。此次若無法在規則上取得共識，恐重演內耗局面。



目前“藍白合”涉及的縣市包括新北市、宜蘭縣、嘉義市和新竹市。針對存在競爭的選區，雙方初步達成共識，將以全民調方式決定最終提名人選，兩黨將各推三名代表協商具體規則。此外，國民黨計劃在三月底前完成約九成縣市長提名，隨後正式啟動與民眾黨的整合程式。儘管合作前景被廣泛期待，但兩黨在權力分配與支持者整合上的挑戰仍存，能否真正放下成見、實現深度合作，將成為影響選舉結果的關鍵變數。



目前，國民黨已經決定在新竹市全力支持尋求連任的高虹安，因而“藍白合”的整合工程以新北市、宜蘭縣和嘉義市為重中之重。國民黨上週三中常會已經通過決定，徵召前台北市副市長李四川選新北市長，“立委”吳宗憲選宜蘭縣長、醫師翁壽良選嘉義市長。而在民眾黨方面，民眾黨已經提名黃國昌參選新北市長，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠也已經宣布參選宜蘭縣長，民眾黨也已經提名前“立委”張啟楷參選嘉義市長。因而藍白兩黨必須進行協調。



從種種跡象看，黃國昌雖然極度渴望參選新北市長，但作為民眾黨主席，必須顧全大局，因而其正試圖在“維持政黨主體性”與“推動藍白整合”之間尋求平衡。根據最新動態，黃國昌的立場可歸納為以下三點：一是推動“全民調”作為退場機制，黃國昌在與鄭麗文會面後，明確主張採用“全民調”來決定最強人選這被視為一種“顧全大局”的表態，即若民調落敗，他將有正當理由依循機制退讓，而非硬碰硬造成“三腳督”；二是以簽署《政黨合作協議》強化互信，並強調若有黨員違反協議脫黨參選，民眾黨將以黨紀處理，這顯示他試圖將自己的個人參選意願納入體制內控管，降低“攪局”風險；三是策略性整合與“藍白分工”，他近期多次與柯文哲同台，強調“藍白分”是指“分工合作”而非分手，他在新北市雖積極布局，但也多次表示“尊重李四川的安排”，並稱“以最好的方式選出最強團隊”是首要目標。



關鍵觀察點是，目前民調顯示，黃國昌在新北市的支持度仍落後於國民黨的李四川及民進黨的蘇巧慧。若民調持續落後，依照他目前的論調，他極可能以“顧全在野大局”為名轉向輔選，或爭取其他形式的政黨交換。若民調拉近，他可能會堅持“全民調”到底，利用民眾黨的支持者實力向國民黨施壓。總體而言，黃國昌目前展現出“願意談判”的姿態，並透過制度化的“政黨協議”來減少個人因素對大局的衝擊。



在宜蘭縣，“立委”吳宗與縣議會議長張勝德參加黨內初選，而由吳宗憲以些微優勢勝出。基於陳琬惠曾經公開表態，囿於形象與司法等因素，若國民黨提名張勝德，民眾黨將自行參選到底，並無藍白合作的空間，因而在吳宗憲勝出後，也就代表宜蘭藍白合作前景可期。

